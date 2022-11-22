Церемония награждения победителей и призеров XI Всероссийского смотра-конкурса лучших проектов в области событийного туризма состоялась в Нижнем Новгороде. На премию Russian Event Awards 2022 претендовали 314 проектов, представленные 55 регионами страны.

Экспертный совет REA-2022 особо отметил гастрономический фестиваль "Ах! Фест" в "Алтайском Холмогорье", который был представлен в номинации "Лучшее туристическое событие в гибридном формате", а получил Гран-при попечительского совета как "Национальное событие — 2022".

Второе место в номинации "Лучшее средство размещения для проведения турсобытия" занял курортный отель "Беловодье".

Остальные дипломы победителей премии получил Алтайтурцентр. Он признан лучшим региональным туристским информационным центром — организатором туристических событий. Два события Алтайтурцентра также стали победителями финала премии Russian Event Awards-2022. Это роуд-шоу "Добро пожаловать в Алтайский край!" и праздник "Цветение маральника". Серия выездных презентаций региона вышла на первое место в номинации "Лучшее MICE-событие в области туризма". Праздник открытия летнего туристического сезона в крае отмечен дипломом победителя в номинации "Лучшее туристическое событие, основанное на природном явлении или географическом положении".

В номинации "Лучший региональный календарь туристических событий" члены жюри отдали первое место событийному календарю, созданному в Алтайтурцентре.

Из года в год защищающий проекты края на мероприятиях Russian Event Awards заместитель директора Алтайтурцентра Сергей Попович отмечен дипломом за большой личный вклад в развитие событийного туризма страны.

В 2022 году на соискание XI Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards было заявлено 604 проекта из 62 регионов России. Право на участие в финале премии получили 343 проекта из 57 регионов страны. На защиту в Нижний Новгород приехали представители 314 проектов из 55 регионов страны, в том числе семи — из Алтайского края. Организаторами финальных мероприятий REA-2022 выступили правительство Нижегородской области, Фонд развития общественных связей Region PR и компания "Консалтинг-Тур".