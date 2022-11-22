"Главная достопримечательность пешеходной зоны центральной для Минеральных Вод улицы Советской — интерактивная арка "Ворота Кавказа" — будет полностью готова к концу этого года, планируем вскоре ее открытие", — сказал Сергиенко.

По его словам, 8-метровая конструкция стелы уже установлена, но работы по созданию локации еще продолжаются.

"На конструкции установят интерактивные жидкокристаллические экраны, где будет представлена самая актуальная информация о достопримечательностях округа и всего курортного региона. Это будет первый подобный объект на Кавказских Минеральных Водах", — отметил Сергиенко.

Минводы — город, входящий в состав Кавказских Минеральных Вод, административный центр Минераловодского городского округа. Рядом с ним находится международный аэропорт "Минеральные Воды".