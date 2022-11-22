Отмечается, что это позволит туристам за небольшое количество времени познакомиться с главными объектами и сэкономить на билетах в музеи и на экскурсии.

"Цифровизация туристических сервисов — важная задача национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Единый цифровой билет сделает путешествие по городу насыщенным и комфортным. Предложение разработано по специальной стоимости", — приводятся в сообщении слова председателя правительства Ярославской области Максима Авдеева.

City Pass дает возможность посетить Волковский театр — побывать за кулисами первого русского театра, а также насладиться экскурсией по историческому центру Ярославля на красном туристическом автобусе с аудиогидом.

Кроме того, туристам по билету будут доступны интерактивный музей Шоу-макет "Золотое кольцо" и территория Ярославского музея-заповедника.

Все объекты, входящие в программу, расположены в пешей доступности. К билету прилагается бесплатный путеводитель.

В пресс-службе добавили, что пока проект City Pass реализуется в пилотном режиме.