"В связи с установлением с 10 ноября 2022 года уровня безопасности №3 в аэропортах Московского авиаузла, а также усилением мер по обеспечению безопасности объектов транспортного комплекса S7 Airlines провела повторные инструктажи персонала, учения и тренировки, а также обратила внимание членов экипажей на их действия в случае введения максимального уровня безопасности в авиакомпаниях", — сказала представитель перевозчика.

Она пояснила, что эти меры закреплены постановлением правительства РФ от 21 апреля 2022 года №731. В документе сказано, что при введении третьего уровня безопасности авиакомпании должны прекратить перевозку и выполнение авиационных работ, остановить посадку пассажиров на борт, организовать их эвакуацию из транспортного средства.

"Это профилактическая мера, которая просто обращает внимание на действия пилотов в случае введения уровня безопасности №3 в отношении воздушных судов", — заявила представитель S7.

Как сообщалось, с 10 ноября режим повышенного уровня безопасности был введен в аэропортах Москвы. Как пояснял "Интерфаксу" советник руководителя Ространснадзора Владимир Черток, такая мера предполагает усиление мер безопасности на объектах транспортной инфраструктуры — на пассажиров она не влияет. Режим вводится не более чем на 15 суток в связи с "какими-то дополнительными угрозами, возникающими для безопасности полетов", и далее может быть продлен.