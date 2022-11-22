По данным пресс-службы, концепция будет предусматривать возможность расширения площади терминала, дальнейший среднесрочный план роста пассажиропотока и увеличение количества направлений перелетов.

"При разработке концепции расширения терминала аэропорт опирается на технологические особенности обслуживания пассажиров и организацию эффективной работы служб аэропорта, в соответствии с прогнозируемым увеличением годового пассажиропотока и пропускной способности", — отмечается в сообщении.

Новый терминал пермского аэропорта открыт в 2017 году. Общая площадь аэровокзала составляет 31 тыс. кв. м.

Аэропорт рассчитан на пассажиропоток до 3 млн человек в год. По итогам 2021 года услугами аэропорта воспользовались более 1,9 млн пассажиров.