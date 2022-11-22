"На данный момент за участие в протестах арестовано 40 иностранцев", — заявил на пресс-конференции официальный представитель судебной власти Ирана Масуд Сетайеши, его цитирует агентство "Тасним".

Он не уточнил национальности арестованных иностранцев, однако, в сентябре в Иране сообщали об аресте девяти граждан из Германии, Польши, Италии, Франции, Нидерландов и Швеции за участие в акциях протеста. Также задержаны как минимум два испанца, отмечает агентство ЭФЭ.

Кроме того, по данным агентства, власти Ирана арестовали 26 граждан Азербайджана, Таджикистана и Афганистана за участие в нападении на святыню в городе Шираз, в результате которого в прошлом месяце погибли 15 человек.

Власти Ирана ранее обвинили США, Израиль и европейские страны в попытке развязать гражданскую войну в стране, "расколоть" ее протестами.