В самарских штольнях ежегодно собирается все большее количество летучих мышей. Их привлекает оптимальный для спячки температурный режим — от плюс 2 до 4 градусов тепла.
В этом году все восемь штолен заполнили более 33 тыс. особей.
Отмечается, что ежегодную инвентаризацию зимних "постояльцев" начали с 1995 года по инициативе старшего научного сотрудника заповедника Владимира Верхних.
"Учёт летучих мышей ведут с помощью ультразвуковых "ловушек" и кольцевания: небольшое колечко с надписью "Волга" и цифрой надевают на крыло, вернее кисть, преобразованную в удлиненные пальцы, между которыми расположена перепонка. Это позволяет не считать мышь повторно, а при очередной встрече фиксировать изменения ее веса. Что касается возраста, то его сложно определить даже учёным", — говорится в сообщении.
Отмечается, что среди обитателей самарских штолен встречаются бурые ушаны, прудовые и водяные ночницы, северные кожанки, ночницы Ноттера и Брандта, поздние кожанки, усатые ночницы.
Также на территории региона обитают шесть видов летучих мышей — мигрантов: рыжая, гигантская и малая, лесной нетопырь, двухцветный кожанок и малый нетопырь.
"Они, как перелётные птицы, прилетают к нам весной, выводят здесь потомство, а в начале осени улетают в южные регионы, преодолевая 2-3 тысячи километров. Нередко они летят через все Поволжье в сторону Кавказа", — пояснил Верхних.
Кроме того, в 1996 году в регионе появились средиземноморские нетопыри, предпочитающие зимовке в штольнях многоэтажки, административные здания и дачи.
В настоящее время шесть видов летучих мышей включены в Красную книгу Самарской области. Это ночница Наттерера, поздний кожан, малая вечерница, гигантская вечерница, нетопырь-пигмей, северный кожанок.