"По численности колонии это одна из крупнейших в России и Европе зимовок осёдлых рукокрылых. Среди особо охраняемых природных территорий, расположенных в европейской части России, именно Жигулевский заповедник отличается максимальным разнообразием видов — их насчитывается 15 — и численностью рукокрылых", — говорится в сообщении.

В самарских штольнях ежегодно собирается все большее количество летучих мышей. Их привлекает оптимальный для спячки температурный режим — от плюс 2 до 4 градусов тепла.

В этом году все восемь штолен заполнили более 33 тыс. особей.

Отмечается, что ежегодную инвентаризацию зимних "постояльцев" начали с 1995 года по инициативе старшего научного сотрудника заповедника Владимира Верхних.

"Учёт летучих мышей ведут с помощью ультразвуковых "ловушек" и кольцевания: небольшое колечко с надписью "Волга" и цифрой надевают на крыло, вернее кисть, преобразованную в удлиненные пальцы, между которыми расположена перепонка. Это позволяет не считать мышь повторно, а при очередной встрече фиксировать изменения ее веса. Что касается возраста, то его сложно определить даже учёным", — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди обитателей самарских штолен встречаются бурые ушаны, прудовые и водяные ночницы, северные кожанки, ночницы Ноттера и Брандта, поздние кожанки, усатые ночницы.

Также на территории региона обитают шесть видов летучих мышей — мигрантов: рыжая, гигантская и малая, лесной нетопырь, двухцветный кожанок и малый нетопырь.

"Они, как перелётные птицы, прилетают к нам весной, выводят здесь потомство, а в начале осени улетают в южные регионы, преодолевая 2-3 тысячи километров. Нередко они летят через все Поволжье в сторону Кавказа", — пояснил Верхних.

Кроме того, в 1996 году в регионе появились средиземноморские нетопыри, предпочитающие зимовке в штольнях многоэтажки, административные здания и дачи.

В настоящее время шесть видов летучих мышей включены в Красную книгу Самарской области. Это ночница Наттерера, поздний кожан, малая вечерница, гигантская вечерница, нетопырь-пигмей, северный кожанок.