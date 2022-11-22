"Командиром воздушного судна авиакомпании "Сибирь" (Новосибирск — Волгоград) принято решение по метеоусловиям Волгограда приземлиться на запасной аэродром аэропорта Саратов", — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что задержан рейс авиакомпании "Икар" из Сургута.

"Соответственно задержаны и вылеты этих самолетов из волгоградского аэропорта. С пассажирами работают представители авиакомпаний согласно федеральным авиационным правилам", — уточнил сотрудник пресс-службы.

По данным Волгоградского гидрометцентра, 22 ноября в регионе установилась облачная с прояснениями погода. В некоторых районах ожидаются умеренные осадки.