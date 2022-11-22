Ранее поступали данные о 162 погибших.

По словам губернатора Западной Явы Ридвана Камилы, большинство жертв — дети, которые были на занятиях в школах.

Поисково-спасательные работы в настоящее время продолжаются, более 30 человек считаются пропавшими без вести. Около 380 человек получили травмы.

Местные власти предполагают, что число жертв и пострадавших может вырасти.

Количество людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за последствий землетрясения, превысило 7 тыс. человек.

В понедельник Геологическая служба США сообщала, что землетрясение магнитудой 5,6 произошло на индонезийском острове Ява. По ее данным, очаг землетрясения находился близ города Чианджур.