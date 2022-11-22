"Ставший уже культовым арт-объект "Счастье не за горами" был обновлен, и сегодня Городской центр охраны памятников начал монтаж букв", — написал Демкин.

Надпись устанавливают на прежнее место на городской набережной, в ближайшее время пермяки и гости краевой столицы вновь смогут сделать фотографии со знаменитой надписью.

Осенью прошлого года "Счастье не за горами" демонтировали для реставрации на время проведения реконструкции набережной и причалов рядом с речным вокзалом.

Арт-объект "Счастье не за горами" создан художником Борисом Матросовым для подмосковного фестиваля ландшафтных объектов "АртПоле". В Перми арт-объект был установлен в 2009 году. Периодически во время половодья уровень воды поднимается до надписи, что делает арт-объект еще более притягательным для любителей необычных фотографий.