"За девять месяцев этого года регион посетило более 2 млн туристов. Мы также оказались в пятерке субъектов, удерживающих топовую динамику два года подряд. По итогам года прогнозируется рост туристического потока до 3 млн туристов, что на 30-40% превысит показатель прошлого года", — сказал Бабушкин.

Он обратил внимание на то, что помимо традиционного интереса к рыбалке, растет спрос на культурно-познавательные и экотуры в заповедники и на лотосовые поля.

По мнению главы региона, расширение географии авиаперелетов играет большую роль в привлечении в регион туристов. В этом году аэропорт Астрахани обеспечил доступ к 21 направлению, рейсы выполнялись 13-ю авиакомпаниями. Самыми популярными направлениями, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, стали Баку, Минеральные Воды, Ош, Сочи и Актау.

В рамках межрегионального проекта "Яркие выходные" Астрахань посетили порядка 500 участников двух железнодорожных круизов — это туристы из Самары, Саратова, Пензы.