"Этот хищник, кроме своих маленьких размеров — 16-17 см, ещё интересен тем, что поздней осенью делает заготовки корма к зиме. В одной из его кладовых мы находили 25 полевок и 3 бурозубки", — говорится в сообщении министерства.

Воробьиный сычик занесен в красную книгу Калужской области. Совы и сычи считаются ночными птицами, но в осенне-зимний период они активны и днём. Воробьиного сычика замечали в Городском бору Калуги ещё сто с лишним лет назад, свидетельства об этом есть в книге В.А. Филатова "Птицы Калужской губернии".