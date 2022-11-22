"Не менее полутора тысяч крымских предприятий туристической сферы получат из резервного фонда правительства РФ единовременную выплату на сохранение занятости в размере двух МРОТ на одного работника", — написал Аксенов в своем телеграм-канале во вторник.

Он напомнил, что общий объем выделенной Крыму субсидии составит около 1,5 млрд рублей. Для получения выплаты индивидуальные предприниматели и физические лица, за исключением госучреждений, могут подать заявку на портале совета министров республики по 35 видам деятельности.

Приоритет будет отдаваться средствам размещения и турфирмам. Получатель выплаты берет на себя обязательство по сохранению заявленной численности работников до 1 апреля 2023 года, подчеркнул глава Крыма.

Как сообщалось, турпоток в Крым снизился в текущем году из-за закрытия аэропорта после начала спецоперации.