Всего, по данным министерства, за 10 месяцев Турцию посетили более 39,6 млн иностранных туристов. Это почти вдвое, или на 88% больше, чем за тот же период 2021 года (21 млн) и почти в четыре раза больше, чем в 2020 году (11,2 млн).

Первое место по турпотоку занимает Германия, откуда приехали 5,27 млн человек, ее доля в общем числе иностранных туристов составила 13,3%. Россия – на втором месте с результатом 4,62 млн и долей 11,7%. На третьем месте Великобритания (3,2 млн человек, доля – 8%). Также в первую пятерку входят Болгария (2,38 млн) и Иран (2 млн).

В октябре Россия обошла Германию по число туристов – из нашей страны в Турцию прибыло 767 тыс. человек, из Германии – 746 тыс.

Чаще всего с января по октябрь иностранные туристы посещали Стамбул (13,3 млн) и Анталью (12,2 млн). Более 1,37 млн за 10 месяцев прибыли в Измир. В октябре Анталья на первом месте по иностранному турпотоку.

Ранее в посольстве Турции в России сообщили, что турецкие власти рассчитывают принять по итогам 2022 года более 5 млн российских туристов. Рекордный турпоток из России был зафиксирован в 2019 году – 7 млн человек.