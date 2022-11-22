Плотный туман наблюдается в Воронежской, Курской, Липецкой и Белгородской областях.

Согласно данным Гидрометцентра, "желтый" цвет, означающий, что погода потенциально опасна, будет действовать в Белгородской области до 21:00 23 ноября, в Воронежской области — до 18:00 среды, в Липецкой области туман сохранится до вечера вторника.

В Брянской области сильный туман ожидается с 21:00 вторника до 21:00 среды.

В свою очередь пресс-служба ГУ МЧС России по Курской области сообщает, что в регионе из-за тумана объявлено штормовое предупреждение.

"В ближайшие 1-3 часа с сохранением до 21.00 часа 22 ноября по Курской области местами ожидается опасное метеоявление — сильный туман", — говорится в сообщении.

Спасатели порекомендовали соблюдать правила личной безопасности и скоростной режим, быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами.