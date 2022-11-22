"Зарина Догузова отказалась от должности курирующего замминистра в Минэке. Зарина Догузова войдёт в состав Экспертного совета при правительстве", — сказал он.

Во вторник пресс-служба правительства сообщила, что Догузова уволена с поста главы Ростуризма, и ей предложили войти в состав экспертного совета при правительстве РФ.

В начале ноября в Российском союзе туриндустрии сообщили, что Догузова отказалась от должности заместителя министра экономического развития. Временно курировать туризм был назначен замминистра Дмитрий Вахруков, отвечающий также за региональную политику.

Владимир Путин своим указом от 20 октября упразднил Ростуризм. Функции ведомства по регулированию туристической отрасли переданы Минэкономразвития. Ликвидационные мероприятия должны быть завершены до 15 марта 2023 года.