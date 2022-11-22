«Для меня было огромной честью руководить отраслью туризма в нашей уникальной и многообразной стране, и наша команда всегда работала с полной самоотдачей. За 3,5 года командой Ростуризма при поддержке президента и председателя правительства было сделано невероятно много. Сегодня заложен фундамент развития отрасли и задан темп, есть комплекс из десятков мер поддержки бизнеса и туристов, которые реализуются впервые. Рассчитываю, что эта работа будет продолжена», — написала она в своем Телеграм-канале.

По словам экс-главы Ростуризма, очень важно, что туризм и гостеприимство признаны всеми стратегической отраслью экономики и значимой частью общественной жизни.

«От всего сердца я хочу сказать спасибо всем, кто работает в отрасли, нашим коллегам в регионах, губернаторам – мы работали вместе, и многое получилось благодаря нашему общему желанию воплощать новое, благодаря вам. Отдельное спасибо за совместную работу и бесценный опыт хочу сказать вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. И пожелать успехов министерству экономического развития и его руководителю – Максиму Решетникову», — добавила Догузова.

Она не раскрыла планов по дальнейшей деятельности. Пресс-служба Кабмина во вторник сообщила, что Догузовой предложено войти в экспертный совет по туризму при правительстве.

Владимир Путин своим указом от 20 октября упразднил Ростуризм. Функции ведомства по регулированию туристической отрасли переданы Минэкономразвития. Ликвидационные мероприятия должны быть завершены до 15 марта 2023 года.