"Руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова освобождена от занимаемой должности. Распоряжение об этом подписано", — сообщила во вторник пресс-служба кабинета министров.

В свою очередь, пресс-секретарь премьера РФ Борис Беляков отметил, что знания и опыт Догузовой будут востребованы. "Ей предложено войти в состав экспертного совета при правительстве", — пояснил Беляков.

Как отметили в пресс-службе правительства, для проведения мероприятий, связанных с упразднением Ростуризма, создана ликвидационная комиссия. Председателем комиссии является замруководителя Агентства Григорий Прокуронов.

За проведение ликвидационных мероприятий отвечает Минэкономразвития, которому и перешли функции упраздняемого ведомства. По распоряжению правительства они должны быть завершены до 15 марта 2023 года.