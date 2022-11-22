Уточняется, что земельный участок по адресу: ул. Автозаводская, дом 24, корпус 1 был арендован организацией, однако территория и постройка давно не использовались.
Ранее сообщалось, что одобрено строительство гостиницы на Никитском бульваре возле Дома журналистов.На пересечении Воздвиженки и Никитского бульвара, где появится новая гостиница, ранее находился четырехэтажный особняк, известный как "Соловьиный дом". Его снесли в 1990-е годы.
В 2004 году бизнесмен Тельман Исмаилов планировал застроить участок административно-торговым объектом площадью 27 тыс кв. м ориентировочной стоимостью $39,7 млн. Но планы не осуществились, как и намерения предыдущего инвестора, расселявшего существовавшее здесь здание и планировавшего застроить площадку.