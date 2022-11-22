"Расположенное на нем строение площадью 456 кв. м находилось в полуразрушенном состоянии. Из-за серьезных повреждений объект был включен в перечень ветхого фонда, после чего совместно с собственником была составлена дорожная карта по его демонтажу. Владелец самостоятельно снес аварийное здание. В дальнейшем арендатор планирует построить на освободившейся территории гостиницу", — рассказал глава ведомства Иван Бобров.

Уточняется, что земельный участок по адресу: ул. Автозаводская, дом 24, корпус 1 был арендован организацией, однако территория и постройка давно не использовались.

Ранее сообщалось, что одобрено строительство гостиницы на Никитском бульваре возле Дома журналистов.На пересечении Воздвиженки и Никитского бульвара, где появится новая гостиница, ранее находился четырехэтажный особняк, известный как "Соловьиный дом". Его снесли в 1990-е годы.

В 2004 году бизнесмен Тельман Исмаилов планировал застроить участок административно-торговым объектом площадью 27 тыс кв. м ориентировочной стоимостью $39,7 млн. Но планы не осуществились, как и намерения предыдущего инвестора, расселявшего существовавшее здесь здание и планировавшего застроить площадку.