"Прогнозируемый туристический поток в 2022 году составит 550 тыс. туристов. Радует, что мы постепенно возвращаемся к доковидным показателям", — приводятся слова Пунтус на сайте министерства.

По ее словам, в 2019 году в крае побывали 570 тыс. человек.

"По этому показателю мы по-прежнему в тройке лидеров среди дальневосточных регионов", — сообщила министр.

По оценкам экспертов ФАНУ "Востокгосплан", данные которых приводятся на сайте краевого министерства туризма, на Дальний Восток в первом полугодии 2022 года приехали 1,9 млн туристов. Из них Хабаровский край принял около 17%, уступив только Приморью, на которое пришлось 20% туристов. Замыкает тройку лидеров Республика Бурятия с 13%.

При этом путешественники, выбирающие дальневосточные регионы для отдыха, предпочитают культурно-познавательный туризм (71%), лечебно-оздоровительный отдых (38%) и круизный туризм (28%).

Пунтус отметила, что постепенно в Хабаровском крае восстанавливается и турпоток из-за границы.

Согласно данным Хабаровскстата, за январь-сентябрь 2022 года с туристическими целями регион посетили более 3 тыс. иностранных граждан.

Вырос в крае и объем платных туристских и гостиничных услуг. По итогам года он составит порядка 3,3 млрд рублей, что на 164 млн рублей больше чем в 2021 году. Налоговые поступления от предприятий отрасли оцениваются в 187,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что общий турпоток к концу 2022 года вырастет на 9% в сравнении с предыдущим годом.

"Мы видим увеличение потока туристов из Приморья, Амурской области, Якутии. Интерес к Хабаровскому краю проявили жители Воронежа и Краснодара. Край продолжает активно работать с с городами, имеющими прямое сообщение, например, Екатеринбургом", — сказала ранее Пунтус "Интерфаксу" в ходе Всероссийского туристического форума "Открой Дальний Восток", который прошел в Хабаровске в сентябре 2022 года.