Старт движению по мостам через реки Чегем и Лескен в режиме телемоста дали заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко совместно с главой КБР Казбеком Коковым.

"Итогом выполненных капитальных ремонтов стало полное восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик мостовых сооружений, а также приведение их габаритов к нормативным требованиям", — приводятся в сообщении слова Костюченко.

В частности, в Чегеме двухполосный мост длиной 68 метров через одноименную реку расширили на два метра — с 9,5 до 11,5 метра. Искусственное сооружение через реку Лескен протяженностью 98 метров — с одной до двух полос движения.

Работы по капремонту стартовали в 2021 году. За это время дорожники демонтировали старые искусственные сооружения, обновили фундаменты опор с устройством буронабивных свай, после чего возвели новые опоры, смонтировали пролетные строения и переходные плиты на сопряжениях с автомобильной дорогой.

Кроме того в рамках капремонта на объектах переустроили линии электроосвещения, установили краевое металлическое ограждение, новые дорожные знаки, нанесли разметку из термопластика. Для безопасности пешеходов устроили тротуары с асфальтобетонным покрытием и перильным ограждением.

Глава Кабардино-Балкарии отметил, что повышение пропускной способности и уровня безопасности движения на автомобильной дороге "Кавказ" имеет большое значение для жителей и гостей КБР, а также всех регионов Северного Кавказа.

"Это положительно сказывается не только на экономическом развитии республики, но и на ее туристической привлекательности", — подчеркнул Коков.

Также власти Кабардино-Балкарии подписали с Росавтодором меморандум о пятилетнем плане развития дорожной сети в регионе.

Согласно документу, к 2027 году доля автодорог регионального или межмуниципального значения, включенных в опорную сеть и находящихся в нормативном состоянии, должна составить почти 85%. Работы развернутся на девяти объектах дорожного хозяйства общей протяженностью более 314 км. В свою очередь доля дорожной сети городских агломераций в нормативном состоянии превысит 86%.

Отмечается, что 2022 году на федеральных дорогах КБР проводится капремонт восьми мостовых сооружений. Уже введены в строй четыре из них — мост через суходол, реки Чегем и Лескен на автодороге "Кавказ", а также мост над Баксаном на трассе А-158.

До конца 2022 года в строй введут еще один мост через реку Хеу на трассе А-154 Урвань — Верхняя Балкария — Уштулу.