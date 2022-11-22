"В 2022 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировано 25 участков дорог общего пользования протяженностью более 100 км. На эти цели было выделено 4,3 млрд рублей", — говорится в сообщении.

Ремонт выполнен на дорогах в областном центре, ремонтировались подъезды к образовательным и спортивным учреждениям, а также к населенным пунктам и туристическим местам.

В частности, покрытие обновили на участках дорог Омск — Муромцево — Седельниково (197 — 215 км), Марьяновка — Шербакуль (25 — 40 км), Тюкалинск — Большие Уки (12 — 35 км), Называевск — Тюкалинск (0 — 7 км), Бакбасар — Азово — Шербакуль — Полтавка (87 — 98 км).

Более 10 дорожных участков отремонтировали в Омске: по улицам Моторная, Промышленная, Индустриальная, Загородная, Аграрная, Маршала Жукова, Арсеньева, Кемеровская, Тарская, Спартаковская, дублер ул. Перелета и дублер ул. Лукашевича, а также на мосту "Фрунзенский". В настоящее время в завершающей стадии находится капремонт дороги по ул. Лукашевича и реконструкция дороги по ул. Крупской.