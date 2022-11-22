"Власти России и Мьянмы подписали меморандум о взаимопонимании относительно открытия прямого авиасообщения по маршрутам Янгон-Владивосток, Янгон-Новосибирск и Янгон-Красноярск. Как ожидается, перевозчик Myanmar Airways начнет полеты в следующем году", — говорится в сообщении дипоргана в Telegram.

Ранее сообщалось, что MAI планирует запустить грузовые и чартерные пассажирские рейсы между Янгоном и Москвой. Ожидается, что до конца этого года MAI приступит к грузовым рейсам, в следующем — к пассажирским.

По данным сайта MAI, компания основана в 1993 году. Выполняет рейсы в основном в Юго-Восточной Азии. Самолетный парк сформирован из европейских Airbus A320.