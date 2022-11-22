"21 ноября у воздушного судна Sukhoi Superjet 100, находящегося в международном аэропорту Барнаул им. Г.С. Титова, при предполетной подготовке была выявлена техническая неисправность. В связи с чем указанное воздушное судно не смогло вылететь согласно расписанию", — говорится в сообщении.

Все пассажиры, которые изъявили желание отправиться резервным рейсом, улетели к месту назначения. Барнаульским следственным отделом на транспорте по данному факту проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.