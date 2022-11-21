Церемония награждения состоялась в выходные в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области в понедельник.

Специальный диплом "За продвижение Звенигорода, как событийной столицы Подмосковья" получила администрация Одинцовского округа за проведение Саввино-Сторожевского духовно-просветительского фестиваля. Серебряным призером в номинации "Лучший проект по популяризации событийного туризма" стал телеканал "Радуга" (Павловский Посад) за фестиваль телекомпаний Подмосковья "Встречает Павловский Посад".

Саввино-Сторожевский фестиваль, программа которого предусматривала показ театральных спектаклей, проходил в Звенигороде 23-24 июля, более 10 тыс. человек стали его гостями.

Фестиваль телекомпаний Подмосковья "Встречает Павловский Посад" прошел в январе этого года. Его также посетили свыше 10 тысяч человек. Задача фестиваля — показать туристический потенциал округа, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе местной администрации.

В 2022 году на соискание XI Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards заявлено 604 проекта из 62 регионов РФ. В финале национальной премии за награды боролись премии 314 проектов из 55 субъектов РФ.