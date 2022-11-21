"Реализация первого этапа (реконструкции аэропорта — ИФ) предполагает реконструкцию взлетно-посадочной полосы с закрытием аэропорта и прекращением полетов воздушных судов. Предварительная дата закрытия полосы — 1 мая 2023 года, продолжительность — 7-8 месяцев", — цитирует пресс-служба председателя правительства региона Алексея Алсуфьева.

"Для бесперебойной организации полетов пассажиров по основным направлениям — Москва, Санкт-Петербург, Нарьян-Мар, Мурманск — в этот период (в период закрытия аэропорта — ИФ) будет использоваться аэропорт Васьково (Приморский район Архангельской области — ИФ), который сможет принимать воздушные суда вместимостью от 50 до 72 мест, типа Bombardier CRJ-200, АТR-72, Embraer. Для этого до 1 мая 2023 года аэропорту предстоит пройти соответствующую сертификацию", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Васьково будут заасфальтированы гостевой перрон и рулежные дорожки, в дополнение к действующему терминалу установлено временное модульное здание для организации обслуживания пассажиров региональных рейсов из расчета 100 пассажиров в час, уточняет пресс-служба.

Также на период ремонтных работ в аэропорту по маршруту Архангельск — Москва будет запущен дополнительный прямой ускоренный поезд. По словам Алсуфьева, которые приводит пресс-служба, он будет двигаться без пассажирских остановок, только с техническими.

При этом, железнодорожный вокзал Архангельска ориентировочно с 1 июля 2023 года также закроется на реконструкцию. Планируется, что с вокзала в Архангельске рельсовые автобусы будут доставлять пассажиров на станцию Исакогорка, откуда временно и будут отправляться поезда дальнего следования.

Как сообщалось, в октябре федеральное казенное учреждение "Ространсмодернизация" заключило контракт с АО "Монолитное строительное управление — 1" на реконструкцию аэропорта Архангельска. Цена контракта — 8,635 млрд рублей.

В ходе работ, помимо реконструкции ВПП протяженностью 2,5 тыс. м, будут обновлены рулежные дорожки, водосточно-дренажная система аэродрома и очистные сооружения, установлено светосигнальное оборудование, периметровое ограждение, построены патрульная автодорога и комплекс аварийно-спасательной станции.

Реконструкция аэропорта пройдет в рамках федерального проекта "Развитие региональных аэропортов и маршрутов" комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Аэропорт Архангельска открыт в 1963 году. Базовый перевозчик — авиакомпания Smartavia. В 2021 году аэропорт обслужил 1,1 млн пассажиров, что на 65% больше, чем в 2020 году.