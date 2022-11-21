Отмечается, что первые экскурсоводы уже прошли аттестацию и будут внесены в общероссийский реестр.

Тестовые вопросы составлены с учетом требований законодательства и включают несколько подразделов. В их числе — вопросы о законах и нормативных правовых актах РФ и субъекта страны в сфере туризма и экскурсионного дела, правилах обслуживания на экскурсионных маршрутах, технике оказания первой помощи и обеспечения безопасности, а также порядок действий в ЧС.

Кроме того, вопросник включает региональный компонент — географические, историко-культурные, экономические и туристские особенности Кабардино-Балкарии.

В практическое задание вошли 10 обзорных экскурсий по региону и 10 — тематических.

После успешной его сдачи информация о номерах аттестации гидов будет внесена в единый федеральный реестр. Они получат выписки из реестра и нагрудные идентификационные карточки сроком действия на 5 лет.

Федеральный закон о регулировании деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников вступил в силу 1 июля 2022 года, а новые правила об аттестации — с 1 сентября этого года.

Аттестацию могут не проходить гиды, работающие в религиозных организациях, занимающихся паломнической деятельностью, а также преподаватели, специализирующиеся на образовательном туризме.