Исследование учитывало цены на посещение музеев, экскурсии в сопровождении гида и на автобусах citysightseeing, посещение ресторанов пабов и ночных клубов, заведений быстрого питания, стоимость пива, 24-часового билета на транспорт, а также наличие в городе бесплатных питьевых фонтанов.

Первые места в рейтинге европейских городов, где все эти расходы будут наиболее низкими, заняли Гранада (Испания), Брюгге (Бельгия), Венеция (Италия). Также в первой десятку – Эдинбург (Шотландия), Инсбрук (Австрия), Кембридж (Великобритания), Севилья и Малага (Испания), Флоренция (Италия). Больше всего высоких мест заняли города Испании.

Как показало исследование, музеи сегодня – одна из самых дорогих статей расходов путешественников. Например, вход в музей Ван Гога в Амстердаме или в Пизанскую башню обойдется больше 20 евро, а в Сикстинскую капеллу – почти в 18. Тем не менее, есть города, которые предлагают посетить многие, в том числе, востребованные музеи бесплатно.

Возглавил рейтинг таких городов Рим, где более 553 достопримечательностей с бесплатным входом, в том числе знаменитый Римский Пантеон. Второе место занял Лондон, где 95 бесплатных музеев, включая музей Лондона, здание Парламента, Британский музей, Национальную галерею и другие, и 487 бесплатных достопримечательностей.

Третье место занял Париж, где бесплатных музеев меньше значительно меньше, но они все же есть. Это, например, музей современного искусства Парижа, Дом Виктора Гюго, музей истории Парижа Карнавале и другие. Всего таких учреждений во французской столице 27, и еще почти 400 достопримечательностей туристы могут посетить бесплатно. В том числе, знаменитое кладбище Пер-Лашез.

В исследовании Omio также отмечается, что, хотя расходы на проживание в европейских столицах обычно высокие, можно сэкономить, выбрав отель за пределами исторических центров или не фиксируясь на определенных датах заезда.