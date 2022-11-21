"В связи с наступлением зимнего турсезона и возросшей угрозой для безопасности туристов принято решение закрыть маршруты "Домбай — водопад Алибек до Турьего озера", "Домбай — ущелье Аманауз", "Домбай — ущелье Домбай-Ульген", "Теберда — Бадукские озера", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, еще на трех маршрутах введен особый режим, в соответствии с которым посещение допускается только при благоприятных погодно-климатических условиях.

В частности, особые условия работы коснулись направлений "Теберда — Джамагатские нарзаны", "Домбай — ущелье Гоначхир" и "Домбай — до кладбища альпинистов и до альплагеря Алибек".

При этом пребывание на действующих туристических маршрутах нацпарка сократили на час. Теперь на время осенне-зимнего сезона прогулки по маршрутам возможны только до 16:00.

Тебердинский природный биосферный заповедник, организованный в 1936 году, был преобразован в национальный парк в августе 2021 года. Его общая площадь составляет более 112 тыс. га.

На территории нацпарка расположены горнолыжные склоны, альпинистские маршруты, гостиницы, летний экологический лагерь для волонтеров, хижины для полевых работ и экспедиций, усадьба с музеем природы и вольерами для диких животных.