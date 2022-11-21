"Сегодня интересная дата: трехлетие, как мы запустили первые МЦД. В Москве появился новый транспорт — центральные диаметры, которые с каждым годом становятся популярнее и, по сути дела, полностью интегрированы в метро. За три года перевезено практически полмиллиарда пассажиров — это колоссальная, астрономическая цифра. Сейчас готовится к запуску D-3 и D-4. Здесь, на D-3 Киевского направлении уже реконструированы 12 вокзалов", — сказал Собянин журналистам в понедельник во время открытия после реконструкции станции "Мещерская" Киевского направления МЖД.

По его словам, открывшаяся после реконструкции станция, востребована для жителей районов Солнцево и Очаково-Матвеевское.

В свою очередь заместитель генерального директора ОАО "Российские железные дороги" Олег Тони сообщил, что все работы по строительству идут по графику.

"И Мещерскую должны были открыть в ноябре, открываем. Также на декабрь запланировано открытие еще и Минской и Переделкина, все идет по плану. Хочу сказать даже, что в этом году мы стараемся работать с заделом к следующему году, поэтому не только будут выполнены плановые показатели этого года по всем выполняемым работам, но и сделаем чуть-чуть больше с тем, чтобы следующий год был для нас годом уже уверенного запуска третьего и четвертого диаметров", — добавил он.

Мэр столицы отметил, что в следующем году у Москвы огромные планы и объём работы по вводу МЦД-3 и МЦД-4, поэтому необходимо сосредоточиться для того, чтобы "в следующем полностью запустить важные и нужные диаметры. Москва все для этого делает".

Станция Мещерская расположена на западе Москвы в районе Солнцево — между станциями Солнечная и Очаково Киевского направления МЖД.

Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, комплексная реконструкция железнодорожной станции была начата в III квартале 2019 года в рамках проекта создания МЦД-4. Реконструкция заняла чуть больше 2 лет. Во время проведения работ станция продолжала работать, для пассажиров были сооружены временные платформы.

В результате на Киевском направлении МЖД открыт ещё один современный пригородный вокзал, который уже в конце 2023 года станет частью линии наземного метро.

После реконструкции созданы две новые широкие платформы, оборудованные навесами на всю длину, подземный пассажирский вестибюль с выходами к 1-му Дачно-Мещерскому проезду и улице Матросова, оборудованный турникетами, кассами, туалетными комнатами и динамической системой навигации.

Помимо прохода к поездам пассажирский вестибюль будет использоваться в качестве подземного пешеходного перехода через железную дорогу.

Одновременно с реконструкцией станции было проведено благоустройство прилегающей территории.