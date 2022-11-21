"На территории города Геленджика на земельных участках, находящихся в собственности администрации городского округа, функционируют три бесхозных водовыпуска, по которым осуществляется сброс сточных вод в акваторию Черного моря без предварительной очистки, без сооружений, обеспечивающих охрану водного объекта от загрязнения, заиления и истощения", — говорится в сообщении.

После прокурорской проверки выяснилось, что администрация долгое время не принимала мер по признанию данных водовыпусков бесхозным имуществом и установке на них необходимого оборудования.