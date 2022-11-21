"Квалификационный экзамен для соискателей среди экскурсоводов и гидов-переводчиков (для получения аттестации по новому федеральному закону — ИФ) будет проведен 19 декабря", — сказала Бурухина.

По ее информации, он пройдет в формате тестирования и выполнения практического задания.

"Первые заявки на участие в экзамене уже поступили. Их прием продлится до 5 декабря", — отметила собеседник агентства, добавив, что следующие даты экзаменов будут определены аттестационной комиссией в январе на февраль — декабрь 2023 года.

Как уточняется на сайте Минтуризма региона, подать документы для аттестации и оплатить государственную пошлину можно через сайт Госуслуги. Экзамен состоится в 14:00 в Ессентуках в Минтуризме края.

После успешной его сдачи информация о номерах аттестации гидов будет внесена в единый федеральный реестр. Они получат выписки из реестра и нагрудные идентификационные карточки сроком действия на 5 лет.

Федеральный закон о регулировании деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников вступил в силу 1 июля 2022 года, а новые правила об аттестации — с 1 сентября этого года.

Аттестацию могут не проходить гиды, работающие в религиозных организациях, занимающихся паломнической деятельностью, а также преподаватели, специализирующиеся на образовательном туризме.