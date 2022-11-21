"Заказник находится в хорошем состоянии, его экосистемы способствуют расширению видового разнообразия. Еще одно свидетельство тому — нахождение двух ранее неизвестных здесь видов грибов — гиропоруса синеющего и звездовика сводчатого. Особенно ценна вторая находка: по данным микологов в России известно не более 30 местообитаний звездовика", — приводятся в сообщении слова главы Минэкологии Подмосковья Тихона Фирсова.

При этом министр призвал жителей Клина и туристов не собирать эти грибы, также напомнил, что за изъятие из природы краснокнижных видов грозит административное наказание.

"К тому же, пищевая ценность этих грибов невелика: гиропорус практически не имеет вкуса, как и звездовик, который, к тому же, относится к условно-съедобным грибам", — добавил Фирсов.

Природный заказник "Покровский" расположен вблизи деревень Покровка и Елино в Клинском округе, он разделен на две части полосой отвода Октябрьской железной дороги.