Рейсы из Москвы будут выполняться на Boeing 737-800 по вторникам, четвергам и субботам, из Новокузнецка — по средам, пятницам, воскресеньям.

"Время вылета из Новокузнецка в Москву — 06:20 по местному времени, время прилета — 07:15 по местному времени. Перелет длится 4 часа 55 минут. Время вылета из Москвы в Новокузнецк — 21:05 по местному времени, время прилета — 05:15 следующего дня по местному времени", — говорится в сообщении.

Отмечается, что NordStar — третий авиаперевозчик аэропорта, выполняющий рейсы в Москву. Согласно расписанию на официальном сайте аэропорта, ежедневные утренние рейсы в Домодедово выполняет S7, в Шереметьево — Аэрофлот. Кроме того, согласно расписанию, с 21 ноября S7 запускает дополнительный утренний рейс из Новокузнецка в Домодедово по понедельникам, субботам и воскресеньям.

В свою очередь "Уральские авиалинии" с 4 декабря начнут выполнять вечерние рейсы из Новокузнецка в Домодедово по воскресеньям, также выполнят вечерний рейс в субботу 31 декабря.

Кроме того с 4 декабря "Уральские авиалинии" начнут летать в Новокузнецк из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга (прибытие в Новокузнецк в утреннее время по воскресеньям, а также выполнят рейсы с прибытием утром 31 декабря).

Пресс-служба отмечает, что рейсы "Уральских авиалиний" запущены в партнерстве с туроператором TUI.

Аэропорт Новокузнецка — ближайший к горнолыжному курорту Шерегеш аэропорт, который принимает магистральные самолёты.

Основной владелец аэропорта Новокузнецка — ООО "Сибирские аэропорты" ("СибАэро", владеет порядка 80% ООО "Аэрокузбасс", управляющего аэропортом Новокузнецка), которое планирует построить новый аэровокзал и ввести его в эксплуатацию в 2023 году. "СибАэро" принадлежит структуре En+ Group — "Эн+ Холдинг". Как сообщалось, в 2021 году пассажиропоток аэропорта Новокузнецка составил 397,7 тыс. человек.