"Инициаторами проекта стали Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле", Поныровский историко-мемориальный музей Курской битвы, а также туристские информационные центры Белгородской и Курской областей", — говорится в сообщении.

Планируется, что гости и жители регионов смогут посетить музей-заповедник "Прохоровское поле", музей-диораму "Курская битва. Белгородское направление" в Белгородской области, Поныровский музей Курской битвы, Мемориальный комплекс "Поклонная высота 269" в Курской области, а также другие туристические объекты.

Туристы смогут узнать, как развивались события Курской битвы и отдать дань памяти подвигу наших предков.

Запуск программы запланирован на весну 2023 года.

Ранее сообщалось, что к 80-й годовщине Прохоровского танкового сражения из Москвы до Прохоровского музейного комплекса в Белгородской области планируют запустить стилизованный ретро-поезд.

Годовщина Прохоровского танкового сражения отмечается в Белгородской области 12 июля. С 2020 года этот день объявлен в регионе нерабочим.

Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле" — один из крупнейших мемориальных комплексов России. Прохоровское поле, где во время Великой Отечественной войны состоялось крупнейшее в истории танковое сражение, является третьим ратным полем России после Куликова и Бородинского.

Музейный комплекс включает в себя музей "Битва за оружие Великой Победы", "Музей бронетанковой техники", музей "Третье ратное поле России", памятник Победы "Звонница", танковый полигон, а также публичную научно-историческую библиотеку Н.И. Рыжкова на "Прохоровском поле".

На северном фасе Курской дуги в начале июля 1943 года советская армия отразила удар немецко-фашистских захватчиков, пытавшихся прорваться к Курску. Сражение стало составной частью Курской битвы, коренным образом повлиявшим на ход Великой Отечественной войны. На высоте 269, где в июле 1943 года располагался штаб 70-й армии и 140-й дивизии, отстоявших эти высоты перед наступающей 9-й немецкой армией, возведен мемориальный комплекс "Поклонная высота 269".