Отмечается, что житель Кубани заключил договор фрахтования яхты под флагом Сент-Китс и Невиса для использования в некоммерческих целях. Она была задекларирована по процедуре "временный ввоз" в качестве личного транспорта с полным освобождением от уплаты таможенных платежей.

Позже таможенники установили, что владелец яхты использует ее для коммерческих прогулок по Черному морю и сдает в аренду за 30 тыс. рублей в час или 300 тыс. рублей в сутки.

"Фрахтователь нарушил нормы таможенного законодательства ЕАЭС, использовал судно для извлечения материальной выгоды, уклонившись при этом от уплаты таможенных платежей на сумму более 15 млн рублей, что согласно примечанию к ст.194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей) является крупным размером", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что обвиняемый полностью признал вину и уплатил с учетом пеней 16,6 млн рублей.