Итоги подвели на церемонии в Нижнем Новгороде.

Так, "Единый календарь событий Санкт-Петербурга" получил гран-при в номинации "Лучший региональный календарь туристских событий", а национальным событием 2022 года стал культурно-просветительский фестиваль "Санкт-Петербург — столица Всероссийского дня туризма", который прошел 23-25 сентября.

Кроме того, гран-при в номинации "Лучшее театрализованное представление и карнавал" присудили фестивалю SUP-серфинга, который в августе 2022 года стал частью двухдневного фестиваля "Столица водного туризма".

Также на церемонии отметили мероприятия к открытию летнего туристского сезона в Петербурге и работу Городского туристско-информационного бюро.

Как сообщалось, в финал премии Russian Event Awards в 2022 году 314 проектов из 55 регионов России, 13 проектов представляли Петербург.