Гособвинение просило отправить бывшего чиновника за решетку на 17,5 года. Кайдалов своей вины не признал.
Решение суда будет обжаловано, уточнила "Интерфаксу" адвокат Кайдалова Светлана Радзевичус.
Как сообщалось, по данным следствия, в конце 2019 года Алексей Кайдалов и замруководителя аэропорта "Петрозаводск" Игорь Волчек получили от одного из питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта взятку в размере 800 тыс. рублей, это была первая часть от оговоренной суммы в размере 1,5 млн рублей. Почти 300 тысяч из них во время обыска обнаружили в кармане дубленки Кайдалова.
Помимо этого, практически в то же время другой подрядчик из Санкт-Петербурга передал Кайдалову и Волчеку миллион рублей — часть трехмиллионной взятки.
За эти деньги они якобы ждали содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по реконструкции аэропорта и беспрепятственную их приемку.
Ранее Петрозаводский суд приговорил Волчека к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 млн рублей.