"Признать Кайдалова виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору) и приговорить к 15 годам в колонии строгого режима и штрафу в размере 40 млн рублей", — сказал судья Александр Мерков.

Гособвинение просило отправить бывшего чиновника за решетку на 17,5 года. Кайдалов своей вины не признал.

Решение суда будет обжаловано, уточнила "Интерфаксу" адвокат Кайдалова Светлана Радзевичус.

Как сообщалось, по данным следствия, в конце 2019 года Алексей Кайдалов и замруководителя аэропорта "Петрозаводск" Игорь Волчек получили от одного из питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта взятку в размере 800 тыс. рублей, это была первая часть от оговоренной суммы в размере 1,5 млн рублей. Почти 300 тысяч из них во время обыска обнаружили в кармане дубленки Кайдалова.

Помимо этого, практически в то же время другой подрядчик из Санкт-Петербурга передал Кайдалову и Волчеку миллион рублей — часть трехмиллионной взятки.

За эти деньги они якобы ждали содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по реконструкции аэропорта и беспрепятственную их приемку.

Ранее Петрозаводский суд приговорил Волчека к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 млн рублей.