"Парк сможет принимать гостей круглый год. Здесь можно будет побывать на экскурсии или принять участие в программе командообразования, а также использовать парк в качестве съемочной площадки. Для этого готовятся исторические костюмы и образцы снаряжения российских солдат разных исторических эпох", — уточнили в департаменте.

Также в парке готовятся интерактивные программы, посвященные различным этапам истории России и Урала. К работе привлечены специалисты из различных свердловских музеев и музеев Башкирии. На создание парка выделено 23 млн рублей.

Ранее сообщалось, что правительство Свердловской области одобрило программу по развитию туризма в регионе, рассчитанную до 2028 года. Общий объем финансирования мероприятий оценивается в 791 млн рублей.