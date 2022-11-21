"26 ноября не будет движения поездов "Аэроэкспресс" в/из аэропорта Шереметьево. Часть рейсов также будет отменена в первой половине дня 27 ноября", — говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения в графике движения поездов необходимы для проведения работ по соединению Савеловского направления Московской железной дороги с Северным терминальным комплексом аэропорта Шереметьево (терминалы В, С) новой железнодорожной линией. Это позволит сократить время в пути на поездах.

"Добраться в/из аэропорта Шереметьево можно на экспресс-автобусах "Аэроэкспресс" от/до станции метро "Ховрино" за 20 минут. Они отправляются каждые 15 минут с 5:50 до 0:05 в сторону аэропорта и с 6:28 до 0:43 из аэропорта", — подчёркивают в дептрансе.

Терминалы "Аэроэкспресс" на Белорусском вокзале и в аэропорту "Шереметьево" 26 и 27 ноября будут работать в обычном режиме. Сотрудники компании помогут построить оптимальный маршрут.

Пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) в свою очередь сообщила, что поезда на участке Лобня — Аэропорт Шереметьево не будут курсировать 26-27 ноября в связи работами для соединения Савеловского направления МЖД с Северным терминальным комплексом.

"Движение поездов на участке Лобня — Аэропорт Шереметьево будет временно приостановлено 26-27 ноября в связи с модернизацией железнодорожной инфраструктуры для соединения Савеловского направления МЖД с Северным терминальным комплексом", — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что после запуска новой железнодорожной линии время в пути на поездах до терминалов В и С сократится на 15 минут и займет 35 минут от транспортно-пересадочного узла "Окружная" и 50 минут от Белорусского вокзала.

"Технологическое "окно" продолжительностью 27 часов назначено с 01:40 26 ноября до 04:40 27 ноября. За это время железнодорожники уложат "скоростной" стрелочный перевод, который позволит обеспечить движение поездов со скоростью 80-90 км/ч, а также установят необходимое оборудование для работы уложенных ранее семи новых стрелочных переводов", — сообщила пресс-служба.

Специалисты также установят новое программное обеспечение на блок-постах станций "Аэропорт Шереметьево" и "Лобня" для перевода на цифровую систему управления движением.