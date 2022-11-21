"По предварительным данным, 20 ноября 2022 года на послеполетном осмотре самолета Embraer 170, эксплуатируемого авиакомпанией "Сибирь", выполнившего рейс по маршруту Нижний Новгород — Новосибирск, обнаружены повреждения хвостовой части, в связи с чем воздушное судно отстранено от полетов", — говорится в сообщении.

Восточное СУ на транспорте СКР сообщает, что была повреждена нижняя часть в хвостовой нижней области фюзеляжа с правой стороны воздушного судна. "Новосибирским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следователями устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.