В Байюнь приостановил работу общественный транспорт, а жители теперь обязаны предоставить отрицательный тест на коронавирус, чтобы покинуть дом. Также школы в районе перешли на дистанционное обучение, а университеты закрылись. Эти меры будут действовать до пятницы.

При этом в Пекине заявили о еще двух смертях от последствий коронавируса. В воскресенье в городе выявили первый летальный исход от последствий заболевания за шесть месяцев.

В стране наблюдается рост заболеваемости COIVD-19. В понедельник было выявлено около 27 тыс. случаев заражения вирусом, около 9 тыс. — в провинции Гуандун, центром которой является Гуанчжоу.

Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает, что с целью ограничения распространения вируса применяются такие меры, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами. При этом ранее в ноябре власти страны объявили о некотором смягчении мер, в частности, о сокращении самоизоляции для прибывающих в страну.