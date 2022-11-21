«Для развития санаторно-курортного лечения, где традиционно высокая заполняемость номерного фонда, в регионе нужно подумать о наращивании мест размещения. В рамках механизма инфраструктурных бюджетных кредитов направим более 4 млрд рублей из федерального бюджета. На них построят газопровод, водопровод и канализацию для двух проектов – нового санаторно-курортного комплекса в поселке Отрадное и курортно-оздоровительного комплекса в Светлогорске», — цитирует его пресс-служба ведомства.

По его словам, для развития городского туризма надо активнее заниматься вопросами модернизации инфраструктуры.

«Особенность туризма в регионе: не только сам Калининград, но и Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный – сильные самостоятельные точки притяжения. Но достаточно далеко расположенные друг от друга. Благодаря реализации госпрограммы в регионе, ведется строительство Кольцевого маршрута и реконструкция Северного обхода. Улучшив связанность туристических городов — решатся вопросы логистики, перемещения туристов и увеличения сроков их пребывания в регионе», — рассказал министр.

Максим Решетников отметил, что механизм ГЧП может помочь в развитии культурно-познавательного туризма за счёт сохранения памятников культурного наследия.

Также министр предложил обратить внимание на инструмент реализации новых инвестиционных проектов, связанный с использованием реструктурированных бюджетных кредитов. По его словам, уже подготовлены предложения расширить программу на развитие инфраструктуры в сфере морского и речного судоходства, в том числе для яхтенного туризма. На текущий момент перечень инвестиционных проектов в сфере туризма включает более 48 инвестиционных проектов по России. Общий объем инвестиций составляет более 150 млрд рублей, заявлено к созданию более 9 тысяч рабочих мест.

«Сейчас крайне важно воспользоваться открывающимися возможностями. Дальнейшая адаптация экономики региона и страны связана с развитием отраслей, ориентированных на внутренний спрос. И туризм – один из таких стратегических приоритетов», — подчеркнул министр.

В свою очередь, губернатор региона Антон Алиханов сообщил, что в области давно развивают туристический кластер «Большое побережье», и есть готовый пакет предложений для инвесторов, которые можно реализовывать.