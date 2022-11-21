"Завершены работы по реализации первого этапа благоустройства туристической тропы "ЧелоВечность": обустройство тропиночной сети общей протяжённостью порядка 2,5 км, установка системы освещения и обустройства 15 природных и археологических локаций. Уникальным является то, что пешеходные дорожки, обладающие высокими экологическими характеристиками и минимизирующие антропогенное воздействие на природный ландшафт, представляют собой наземные конструкции без опор на стерильном насыпном слое", — говорится в сообщении.

Уточняется, что по маршруту туристической тропы размещены информационные сопроводительные материалы и семь арт-объектов, один из которых представлен полноразмерной фигурой шерстистого носорога. Ещё три арт-объекта представляют собой многократно увеличенные реплики археологических находок раннего железного века, найденных на территории Барсовой Горы в процессе полевых работ.

В 2023 году планируется завершить обустройство тропы. На втором и третьем этапах благоустройства будет облагорожена тропиночная сеть протяжённостью порядка 1,5 км, созданы 16 природных и археологических локаций (две из них — это смотровые площадки), установлено мультимедийное презентационное оборудование в виде интерактивных биноклей и сенсорных киосков.

Пресс-служба напоминает, что туристическая тропа "ЧелоВечность" проходит по существующей тропиночной сети в зоне расположения 32 объектов культурного (археологического) наследия федерального значения. Тропа познакомит посетителей с историей формирования Барсовой Горы как ценного геологического образования, животными плейстоценовой фауны, реликтовыми растениями, с бытом древних людей, населявших Барсову Гору в течение 9 тысяч лет в эпохи камня, бронзы, железа и средневековья.