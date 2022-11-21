"Активность вулкана Шивелуч, которая сопровождается пепловыми выбросами, не угрожает населенным пунктам. Вместе с тем, туристам рекомендовано воздержаться от посещения вулкана, который расположен в Усть-Камчатском районе", — говорится в сообщении.

В МЧС подчеркнули, что к Шивелучу лучше не приближаться ближе, чем на 15 километров.

"В непосредственной близости от вулкана может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа при парогазовых выбросах, при приближении к исполину есть вероятность попасть в пеплопад, что может привести к аллергическим реакциям, попаданию пепла в механизмы автомобилей и их выходу из строя", — пояснили в ведомстве.

Для вулкана, на котором в любое время возможны пепловые выбросы до 12 километров над уровнем моря, установлен оранжевый код авиационной опасности.

В свою очередь, пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщает, что вулкан Шивелуч перешел в фазу чрезвычайной активности и готовится к мощному извержению.

"Купол вулкана сильно разогрет. В темное время суток наблюдается свечение купола практически по всей его поверхности. Со склонов скатываются раскаленные лавины с температурой 1000 градусов Цельсия, сходят пирокластические потоки (смесь высокотемпературных вулканических газов, пепла и обломков пород). Такое состояние купола наблюдается, как правило, перед мощным пароксизмальным извержением", — приводятся в сообщении слова директора института Алексея Озерова.

Ученый отметил, что мощное извержение может произойти в любую минуту.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек.

Шивелуч один из крупнейших вулканов Камчатки, его активность усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 м.