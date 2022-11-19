Проверка проводится по ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство).
По предварительным данным, в субботу на борту самолета пьяный житель Иркутской области нецензурно выражался в адрес обслуживающего персонала, на замечания бортпроводников и других пассажиров не реагировал.
"В результате этого командир воздушного судна принял решение вынужденно посадить воздушное судно в аэропорту Толмачево в Новосибирске", — говорится в сообщении.
После приземления мужчина был передан транспортным полицейским.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.