Проверка проводится по ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство).

По предварительным данным, в субботу на борту самолета пьяный житель Иркутской области нецензурно выражался в адрес обслуживающего персонала, на замечания бортпроводников и других пассажиров не реагировал.

"В результате этого командир воздушного судна принял решение вынужденно посадить воздушное судно в аэропорту Толмачево в Новосибирске", — говорится в сообщении.

После приземления мужчина был передан транспортным полицейским.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.