"Мы рутинно обсуждаем консульскую тематику и визовые проблемы. Я хочу подчеркнуть, что с точки зрения насыщения визовой секции посольства США в Москве персоналом, сейчас, я думаю, нет оснований американцам сетовать на недостаток нехватки людей", — сказал Рябков журналистам.

Между тем, он отметил, что по визовым обменам никакого прогресса нет. "Если вы думаете, что здесь намечаются прорывы, то на подходе ничего такого нет", — сказал замминистра.

По его словам, эта тематика "звучит и в контактах присутствует, и ее рассмотрение будет продолжено". "Контакты на эту тему мы не свернули, и американцы не свернули, в отличие от многих других направлений. Может быть что-то будет получаться. Хотя бы фрагментарно, частично, в каких-то аспектах, точечно", — сказал Рябков.