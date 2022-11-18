"Провели подготовительные работы, сегодня начнем оснежение склонов. Открытие сезона зависит от погодных условий", — сообщили "Интерфаксу" в справочной службе горнолыжного клуба "Яхрома".

В парке "Волен" сообщили, что планируют начало сезона на конец ноября. "Оснежение склонов стартовало в середине текущей неделе. Открытие сезона запланировано в следующие выходные, то есть 26-27 ноября", — сказали в пресс-службе клуба.

Подготовку трасс начали также в "Сорочанах". "Открытие зависит от погоды. Если будет сохраняться такая же хорошая погода, то сезон стартует в начале декабря. Обычно в такое время и начинаем горнолыжный сезон", — сообщили агентству в справочной службе горнолыжного курорта.

На территории Дмитровского округа расположены несколько крупных горнолыжных клубов, протяженность трасс составляет от 200 до 1050 метров.

Прошлой зимой подмосковные склоны посетили более 1 млн человек, комплекс "Сорочаны" в Дмитрове стал самым посещаемым, там побывали почти 596 тыс. человек.