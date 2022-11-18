Впервые во Владивостоке столь масштабно будет представлено творческое наследие русского живописца Ильи Репина. В экспозицию войдет более восьмидесяти произведений живописи и графики из музеев России и Белоруссии, а также архивные документы и мемориальные вещи художника.

Тридцать четыре картины из собрания Русского музея прибыли в Приморскую картинную галерею. Среди них — картина "Венчание Николая II и великой княжны Александры Федоровны", портреты Сергея Витте, Владимира Стасова, "Автопортрет", а также эскизы к картинам "Бурлаки на Волге", "А.С.Пушкин на акте в Лицее 8 января 1815 года" и "Воскрешение дочери Иаира".

На выставке посетители познакомятся с признанными шедеврами Репина, а также с менее известными широкому кругу зрителей работами разных периодов творчества мастера. В семи залах Главных анфилад Приморской галереи будут представлены портреты выдающихся деятелей эпохи, историческая и жанровая живопись, эскизы к "хрестоматийным" работам художника и многие другие произведения Репина.

Особое место на выставке отведено личным предметам, принадлежавшим художнику, а также архивным материалам и фотографиям из фондов Научного архива Российской академии художеств.