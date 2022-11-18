Билеты поступят в продажу в ближайшие месяцы. Перелеты будут осуществляться самолетами Airbus A321LR. Это дальнемагистральная версия узкофюзеляжного самолета 321-й серии.

В настоящее время JetBlue обслуживает только два маршрута через Атлантику — в Лондон из Нью-Йорка и Бостона. Авиарейс Бостон-Париж может появиться в будущем.

Подавляющее большинство трансатлантических перелетов осуществляют крупные авиакомпании — Delta Air Lines в партнерстве с Air France, а также United Airlines и American Airlines. По данным консалтинговой компании ICF, на них приходится около 88% рейсов между Нью-Йорком и Парижем. Появление на рынке нового игрока может привести к снижению цен на билеты, отмечает MarketWatch.